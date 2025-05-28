Ситуация в Украине: что происходит в переговорном процессе Кремля, Киева и США

Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что Владимир Путин, Владимир Зеленский и Дональд Трамп могут встретиться в Женеве. Об этом он рассказал в эфире Fox News.

Фото Reuters. Кит Келлог

По словам Кита Келлога, в Белом доме получили от Украины список условий для прекращения огня и ждут такой от России, после чего может пройти встреча в Женеве.

Напомним, ранее Москва проинформировала о разработке так называемого меморандума о достижении мира.

«Мы получили такой от украинской стороны, теперь нам нужно получить его от российской стороны, чтобы после сопоставить их. Как только мы все это сопоставим, будет еще одна встреча. Мы хотели бы провести ее в Ватикане, но россияне не захотели туда ехать. Так что Женева может быть следующей остановкой, где встретятся все три лидера — президент Трамп, президент Путин, президент Зеленский, чтобы согласовать документ и прекратить войну», — сказал спецпосланник американского лидера.

При этом он подчеркнул, что необходимо продолжить оказывать давление на РФ.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее отмечала, что в их варианте мирного меморандума будут указаны принципы и сроки урегулирования, а также условия временного прекращения огня.

«РФ рассчитывает, что Киев направит свои наработки по меморандуму одновременно с Москвой», — заметила она.

По словам Марии Захаровой, Россия продолжает разработку проекта меморандума относительно будущего мирного договора, а договоренности в рамках стамбульских переговоров достигнуты с трудом из-за позиции Украины.

Кит Келлог заявил, что у Соединенных Штатов есть мирный план из 22 пунктов, который не нравится ни Украине, ни России.

«У нас есть план из 22 пунктов, который мы привезли из Лондона. Это в некоторой степени определяет, куда мы хотим двигаться. И, честно говоря, мы думаем, что это хороший план, потому что ни одна из сторон его не любит. Мне кажется, прогресс происходит, когда обе стороны не в восторге от плана», — сказал он.