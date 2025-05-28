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Власть

Плохо поработали. ЖК снял с повестки постановление кабмина о высокогорных зонах

На заседании Жогорку Кенеша по предложению депутата Суйунбека Омурзакова народные избранники сняли с повестки постановление кабинета министров о высокогорных зонах.

Парламентарии должны были дать согласие на проект постановления кабмина «Об утверждении перечня населенных пунктов, расположенных в высокогорных зонах».

Суйунбек Омурзаков считает, что госорганы работали над проектом плохо, ранее озвученные замечания депутатов по перечню не учтены.

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«Пусть съездят в село Ой-Тал в долине Алайкуу. В одном месте 1 тысяча 746 метров над уровнем моря, если пройтись 10 метров, будет 1 тысяча 850 метров. Как они рассматривали эти места? В Кара-Кульджинском районе село Кара-Жыгач включили в перечень высокогорных зон, а рядом село Насирдин не вошло. Мы эти вопросы поднимали и два года назад, говорили и зампредседателя кабмина Эдилю Байсалову. Писал письмо 10 дней назад главе кабмина. Они плохо поработали. А сегодня пришли со старым отчетом», — сказал он.

Напомним, ранее кабмин предлагал увеличить высоту, которая считается высокогорьем, до 2 тысяч метров над уровнем моря. Для живущих и трудящихся в условиях высокогорья граждан предусмотрены компенсации и доплаты. 

Жогорку Кенеш с предложением кабинета министров не согласился и решил оставить все, как прежде. Однако позже стало известно, что в подписанном президентом варианте документа указана высота 2 тысячи метров над уровнем моря.

Депутаты выразили недовольство и создали рабочую группу, которая должна была выяснить, кто исправил законопроект, принятый ими. Результаты расследования они так и не сообщили.
Ссылка: https://24.kg/vlast/330673/
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