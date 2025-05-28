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Власть

Депутаты предлагают освободить родителей детей с инвалидностью от уплаты пошлины

Депутаты Жогорку Кенеша предлагают освободить родителей детей с инвалидностью от уплаты государственной пошлины при обращении в суд. Законопроект парламент поддержал в первом чтении.

Документ инициировали нардепы Айсулуу Мамашова, Эльдар Абакиров, Аида Исатбек кызы, Медербек Саккараев, Айбек Алтынбеков, Ырысбек Атажанов, Нилуфар Алимжанова, Чингиз Айдарбеков, Пархат Тулендыбаев, Алтынбек Кылычбаев, Дастан Бекешев и Илимбек Кубанычбеков.

Айсулуу Мамашова обозначила, что законопроект направлен на освобождение родителей детей-инвалидов от уплаты государственной пошлины при обращении в суд по любым категориям исков. Она подчеркнула, что предлагаемая мера соответствует принципам социальной справедливости, международным обязательствам и экономической целесообразности, в том числе облегчает финансовое бремя семей и способствует их активному участию в защите прав своих детей.
Ссылка: https://24.kg/vlast/330667/
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