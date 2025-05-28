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Власть

Депутат требует выплатить компенсации владельцам участков на проспекте Айтматова

На заседании Жогорку Кенеша депутат Исхак Масалиев потребовал выплатить компенсации владельцам участков на проспекте Чингиза Айтматова.

«Когда отбирали чужое имущество, говорили, что будет возмещение. Но уже два дня как идет демонтаж, а выплаты нет. Это нужно привести в соответствие с Конституцией. Если все делать по закону, то и вопросов в будущем не возникнет. Поэтому если есть возможность, то в срочном порядке нужно рассмотреть вопрос компенсации и решить его. Устное решение мэрии не подходит», — сказал он.

Ранее мэр Бишкека Айбек Джунушалиев заявил, что готов обсуждать вопрос компенсаций, но призвал озвучивать соразмерные суммы, а не по $100 тысяч за сотку земли.

26 мая на проспекте Чингиза Айтматова вспыхнул конфликт между местными жителями и городскими властями при сносе заборов. Жители, недовольные происходящим, вышли защищать свои дома. Люди требовали объяснений и предоставления официальных бумаг, подтверждающих законность демонтажа. Вице-мэр столицы Жамалбек Ырсалиев, находящийся на месте событий, заявил, что владельцы уведомлены заранее. Однако, как утверждают жители, единственное «уведомление» — это надпись «СНОС» на их заборах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/330636/
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