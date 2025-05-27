Проснулись. Мэр о сносе заборов на проспекте Чингиза Айтматова и реакции жителей

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев прокомментировал снос заборов домов, расположенных в жилмассивах «Киргизия-1» и «Киргизия-2», расположенных вдоль проспекта Чингиза Айтматова.

В ходе рейда с участием СМИ он возмутился тем, что владельцы домов потребовали от мэрии документы, подтверждающие законность сноса из заборов.

«Вчера начали производить снос конструкций, заборов оставшихся 26 домов. Почему-то все вчера проснулись: «дайте решение». Где они были раньше? Об этом писали СМИ, мы проводили встречи с жителями, давали разъяснения, на основании чего мы это делаем. А вчера начали требовать от моих сотрудников решения. Я хочу напомнить, что эти решения приняты давно, в 70-м году утвержден Генеральный план. Согласно действующему на то время законодательству, все земли были государственные, они взяли его в пользование, а при реализации Генерального плана должны вернуть их. Правопреемственность на эти земли осталась», — сказал градоначальник.

По его словам, Генеральный план переутвержден в 2006 году, а План детальной планировки в 2009-м показал, как будет расширяться проспект Чингиза Айтматова.

Айбек Джунушалиев подчеркнул, что муниципалитет лишь приводит все в рамки действующего законодательства.

Сами жители ранее заявляли, что снос производится, несмотря на наличие у них красных книг. Мэр сказал, что «не знает, как они в свое время брали эти документы», добавив — «все прекрасно знают, что творилось последние 30 лет».

«Сегодня мы закрываем эту дорогу к коррупции и возвращаем, обеспечивая историческую справедливость. Я не себе же дорогу строю или кому-то, мы решаем вопросы общественного значения», — заметил он.

При этом он добавил, что готов обсуждать вопрос компенсаций, но призвал озвучивать соразмерные суммы, а не по $100 тысяч за сотку земли.

В заключение Айбек Джунушалиев сказал, что работы по расширению проспекта останавливать не будут.

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26 мая на проспекте Чингиза Айтматова вспыхнул конфликт между местными жителями и городскими властями при сносе заборов. Жители, недовольные происходящим, вышли защищать свои дома. Люди требовали объяснений и предоставления официальных бумаг, подтверждающих законность демонтажа. Вице-мэр столицы Жамалбек Ырсалиев, находящийся на месте событий, заявил, что владельцы были уведомлены заранее. Однако, как утверждают жители, единственное «уведомление» — это надпись «СНОС» на их заборах.