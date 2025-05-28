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Власть

Об увеличении угроз в Центральной Азии заявил глава Минобороны России

Вызовов и угроз в Центрально-Азиатском регионе становится все больше, России и Кыргызстану нужно реагировать на них должным образом. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе переговоров с министром обороны КР Русланом Мукамбетовым, которые прошли в Бишкеке.

пресс-службы Минобороны России
Фото пресс-службы Минобороны России

«Мы, конечно, живем в ситуации нестабильности, глобальной нестабильности. К сожалению, наблюдаем снижение уровня безопасности, в том числе в Центрально-Азиатском регионе. Мы и на пространстве ОДКБ, и в наших двусторонних отношениях, безусловно, должны самым тщательным образом относиться к тем угрозам, которые возникают. Их, к сожалению, становится все больше и больше», — отметил он.

Глава российского Минобороны также подчеркнул, что РФ и КР «связывают не просто дружба, не просто союзнические отношения».

«У нас общая история, в значительной степени общая судьба. Этот год у нас особый — это год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Это наша общая Победа», — заметил он.

В свою очередь Руслан Мукамбетов высоко оценил уровень отношений с Россией в военной сфере.

«С удовлетворением хотелось бы отметить, что отношения между военными ведомствами наших стран находятся на высоком уровне. Весьма активно ведется работа во всех сферах взаимодействия как в двустороннем, так и в многостороннем форматах», — сказал он.

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества. По итогам они утвердили Программу стратегического партнерства России и Кыргызстана в военной области на 2026-2030 годы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/330590/
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