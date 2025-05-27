Камчыбек Ташиев рассказал, почему наказаны фигуранты кемпир-абадского дела

На встрече с жителями Айдаркена Кадамджайского района Баткенской области глава ГКНБ Камчыбек Ташиев рассказал, почему наказаны фигуранты так называемого кемпир-абадского дела.

По его словам, некоторые деструктивные силы распространяли ложные заявления о том, что якобы водохранилище Кемпир-Абад продали и соглашение между Кыргызстаном и Узбекистаном не должно состояться.

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«Поэтому мы заключили под стражу 24 человека, которые прикрывались Кемпир-Абадом и пытались сделать неправильные вещи, свести на нет проделанную работу, собрав народ. Это все было под руководством Азимбека Бекназарова, Равшана Джеенбекова и других. Поэтому мы их наказали, потому что они сами не понимали сути дела. Больше 10 из них ни разу не были на водохранилище. Не знали, где находится Кемпир-Абад, в каком он состоянии и как используется. Просто поднимали шум, выступая с лозунгом: «Они продали Кемпир-Абад», — сказал Камчыбек Ташиев.

Помимо этого, он рассказал, что перед рассмотрением соглашения по водохранилищу с РУз в кабинете у президента Садыра Жапарова собрали спикера, его заместителей и лидеров парламентских фракций и попросили не разглашать об этом информацию до вынесения вопроса в Жогорку Кенеш. Участники встречи согласились, в том числе и Адахан Мадумаров (экс-депутат парламента и бывший лидер фракции «Бутун Кыргызстан»).

«Но не прошло и недели, как Адахан Мадумаров выступает в Узгене. Он говорил, что два друга продали Кемпир-Абад, что мы сделали вид, что объяснили за закрытыми дверями и закрываем им рты. Говорил: если бы решили в пользу народа, то мы могли бы открыто сообщить народу. Так он запудрил мозги людям. Из-за этого много раз соглашения были прерваны, и много раз мы мучились. Но, несмотря на это, довели дело до конца», — заметил глава ГКНБ.