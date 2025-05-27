За вред природе и скоту штраф до 65 тысяч сомов: новый закон вступил в силу

В Кыргызстане ужесточили наказание за нарушение правил в сфере ветеринарии, обращения с животными, продуктами животного происхождения и охраны природы. Соответствующий закон подписал президент Садыр Жапаров.
Теперь за нарушение санитарных норм при продаже мяса, молока и других продуктов животного происхождения, а также при перевозке, убое и содержании животных гражданам грозит крупный штраф — от 5,6 тысячи до 20 тысяч сомов. Для компаний суммы еще выше — до 65 тысяч сомов.
В частности, закон вводит ответственность за:
- убой животных в неположенных местах;
- продажу мяса без соблюдения санитарных требований;
- неправильную утилизацию трупов животных и биологических отходов;
- сокрытие вспышек опасных болезней среди скота;
- нарушение правил перевозки и идентификации животных;
- неправильное хранение и использование ветеринарных препаратов.
Также повышены штрафы за нарушение лесного законодательства:
- за незаконную вырубку деревьев, пастьбу скота в лесу без разрешения или самовольное строительство в пределах лесного фонда — до 25 тысяч сомов;
- за повторное нарушение — до 65 тысяч сомов.
Дополнительно в документе прописаны меры по защите водных ресурсов и аквакультуры (выращивание рыбы). За вмешательство в естественную среду обитания рыбы, выпуск новых видов без научного обоснования и нарушение санитарных норм в рыбных хозяйствах также предусмотрены высокие штрафы.
Большинство норм вступит в силу через 10 дней после официального опубликования закона. Некоторые положения, например, о строительстве без соблюдения санитарных требований, начнут действовать через год.