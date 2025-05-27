За вред природе и скоту штраф до 65 тысяч сомов: новый закон вступил в силу

В Кыргызстане ужесточили наказание за нарушение правил в сфере ветеринарии, обращения с животными, продуктами животного происхождения и охраны природы. Соответствующий закон подписал президент Садыр Жапаров.

Теперь за нарушение санитарных норм при продаже мяса, молока и других продуктов животного происхождения, а также при перевозке, убое и содержании животных гражданам грозит крупный штраф — от 5,6 тысячи до 20 тысяч сомов. Для компаний суммы еще выше — до 65 тысяч сомов.

В частности, закон вводит ответственность за:

убой животных в неположенных местах;

продажу мяса без соблюдения санитарных требований;

неправильную утилизацию трупов животных и биологических отходов;

сокрытие вспышек опасных болезней среди скота;

нарушение правил перевозки и идентификации животных;

неправильное хранение и использование ветеринарных препаратов.

Также повышены штрафы за нарушение лесного законодательства:

за незаконную вырубку деревьев, пастьбу скота в лесу без разрешения или самовольное строительство в пределах лесного фонда — до 25 тысяч сомов;

за повторное нарушение — до 65 тысяч сомов.

Дополнительно в документе прописаны меры по защите водных ресурсов и аквакультуры (выращивание рыбы). За вмешательство в естественную среду обитания рыбы, выпуск новых видов без научного обоснования и нарушение санитарных норм в рыбных хозяйствах также предусмотрены высокие штрафы.

Большинство норм вступит в силу через 10 дней после официального опубликования закона. Некоторые положения, например, о строительстве без соблюдения санитарных требований, начнут действовать через год.