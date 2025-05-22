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Власть

В РФ предлагают ввести обязательное лицензирование курьерской работы мигрантов

Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил ввести в стране обязательное лицензирование курьерской деятельности для мигрантов. Об этом сообщили в пресс-службе партии «Справедливая Россия».

«Такая мера позволит установить дополнительный контроль за незаконной миграцией, вывести из тени нелегальные доходы мигрантов и повысить безопасность в крупных городах нашей страны», — пояснил Сергей Миронов.

По его инициативе для получения лицензии мигрантам придется вставать на специальный учет, проходить проверку и оплачивать пошлину. Только после этого они получат право выходить на работу. Кроме того, у каждого курьера может появиться индивидуальный номерной жетон, чтобы в случае какого-либо происшествия его можно было быстро найти.

Депутат Госдумы отметил, что на сегодня при устройстве на работу никто толком не проверяет информацию о возможном криминальном прошлом курьера. Кроме того, участились случаи, когда таких работников вербуют украинские спецслужбы.

Полученные от системы лицензирования средства он предложил направить в региональные бюджеты для развития территорий, а также с их помощью поддержать граждан с низкими доходами.
Ссылка: https://24.kg/vlast/330058/
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