Новые требования к госязыку. Депутаты одобрили законопроект в первом чтении

На заседании Жогорку Кенеша депутаты приняли пакет законопроектов о внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам применения государственного языка в первом чтении.

Против предложенных документов проголосовали менее 10 парламентариев. Депутат Жанар Акаев призвал коллег уйти от рабского мышления и прекратить поклоняться другим государствам, пытаясь понравиться.

«Ровно сто лет назад великие госдеятели, такие как Касым Тыныстанов, Жусуп Абдрахманов, расстреляны, пытаясь добиться независимости и сохранить кыргызский язык. Как будем выступать против законопроекта, который призван поддержать кыргызский? Мы должны в первую очередь нравиться народу Кыргызстана, а не другим странам», — сказал он.

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Нардеп также подчеркнул, что штраф в законопроекте вводится не за незнание госязыка, а за нарушение использования кыргызского в рекламе.

Его коллега Эльвира Сурабалдиева попросила депутатов не оскорблять друг друга и создать условия для изучения государственного языка.

Спикер Нурланбек Тургунбек уулу заметил, что это закономерное явление, когда в ходе дискуссий в парламенте мнения отличаются.

«В парламенте должны быть споры, разные позиции и мнения. Если здесь не высказываются разные мнения, нет критики и замечаний, то какой смысл Жогорку Кенеша? Такие дискуссии должны быть всегда, когда речь идет о судьбе нации и государства. Нет никаких ограничений. Сегодня давайте поддержим концепцию этих законопроектов, в следующем чтении вносите свои предложения и замечания», — отметил он.

Согласно законопроектам, депутатом Жогорку Кенеша, председателем кабинета министров, членом кабмина, руководителем исполнительной власти, судьей, прокурором, следователем может быть гражданин, владеющий государственным языком на уровне, определенном нормативными актами кабинета министров. Это же касается служащих Нацбанка.