00:23
USD 87.45
EUR 99.02
RUB 1.08
Власть

Новые требования к госязыку. Депутаты одобрили законопроект в первом чтении

На заседании Жогорку Кенеша депутаты приняли пакет законопроектов о внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам применения государственного языка в первом чтении.

Против предложенных документов проголосовали менее 10 парламентариев. Депутат Жанар Акаев призвал коллег уйти от рабского мышления и прекратить поклоняться другим государствам, пытаясь понравиться.

«Ровно сто лет назад великие госдеятели, такие как Касым Тыныстанов, Жусуп Абдрахманов, расстреляны, пытаясь добиться независимости и сохранить кыргызский язык. Как будем выступать против законопроекта, который призван поддержать кыргызский? Мы должны в первую очередь нравиться народу Кыргызстана, а не другим странам», — сказал он.

Читайте по теме
Новые требования к госязыку вызвали полемику в Жогорку Кенеше

Нардеп также подчеркнул, что штраф в законопроекте вводится не за незнание госязыка, а за нарушение использования кыргызского в рекламе.

Его коллега Эльвира Сурабалдиева попросила депутатов не оскорблять друг друга и создать условия для изучения государственного языка.

Спикер Нурланбек Тургунбек уулу заметил, что это закономерное явление, когда в ходе дискуссий в парламенте мнения отличаются.

«В парламенте должны быть споры, разные позиции и мнения. Если здесь не высказываются разные мнения, нет критики и замечаний, то какой смысл Жогорку Кенеша? Такие дискуссии должны быть всегда, когда речь идет о судьбе нации и государства. Нет никаких ограничений. Сегодня давайте поддержим концепцию этих законопроектов, в следующем чтении вносите свои предложения и замечания», — отметил он.

Согласно законопроектам, депутатом Жогорку Кенеша, председателем кабинета министров, членом кабмина, руководителем исполнительной власти, судьей, прокурором, следователем может быть гражданин, владеющий государственным языком на уровне, определенном нормативными актами кабинета министров. Это же касается служащих Нацбанка.

Кроме того, инициаторы вносят изменения в Закон «О телевидении и радиовещании», которые устанавливают, что общий объем вещания на государственном языке должен быть не менее 60 процентов.

Так, нарушение или неисполнение требований законодательства о языке влечет предупреждение или наложение штрафа на физических лиц в размере 5 тысяч сомов, на юридических — 17 тысяч.
Ссылка: https://24.kg/vlast/329880/
просмотров: 4819
Версия для печати
Материалы по теме
Новые требования к госязыку вызвали полемику в Жогорку Кенеше
Эльвира Сурабалдиева просит продлить прием документов по земельной амнистии
Спикер парламента призвал беречь родной язык
Девушки не должны выходить замуж за тех, кто не служил в армии, считает депутат
Кандидат, не владеющий кыргызским, не достоин депутатства — Мелис Мураталиев
Депутат ЖК обвинила руководство специализированных садов в получении взяток
Депутат заявил о нехватке рублей в коммерческих банках Кыргызстана
Кыргызстанские мигранты жалуются на конфискацию переведенных денег
Стали известны даты переводных экзаменов по кыргызскому языку в школах
Инспектор оштрафовал водителя депутата ЖК и заставил снять тонировку
Популярные новости
Россия ужесточает въезд в&nbsp;страну для иностранцев с&nbsp;30&nbsp;июня: новые правила Россия ужесточает въезд в страну для иностранцев с 30 июня: новые правила
Приходят на&nbsp;работу только попить чай. Депутат о&nbsp;сотрудниках Минздрава Приходят на работу только попить чай. Депутат о сотрудниках Минздрава
Ежегодно проводить мобилизацию мужчин призывного возраста предлагают в&nbsp;ЖК Ежегодно проводить мобилизацию мужчин призывного возраста предлагают в ЖК
ГКНБ объявил охоту на&nbsp;нелегалов: с&nbsp;10&nbsp;июня стартует масштабная операция ГКНБ объявил охоту на нелегалов: с 10 июня стартует масштабная операция
Бизнес
Стоит в&nbsp;три раза меньше, а&nbsp;дает то&nbsp;же: зачем переплачивать, когда есть Honor? Стоит в три раза меньше, а дает то же: зачем переплачивать, когда есть Honor?
Ноль на&nbsp;счету не&nbsp;помеха: банки и&nbsp;платежи доступны всегда с&nbsp;MEGA Ноль на счету не помеха: банки и платежи доступны всегда с MEGA
&laquo;Элдик Банк&raquo; за&nbsp;развитие женского футбола «Элдик Банк» за развитие женского футбола
Напоминаем автовладельцам: с&nbsp;1&nbsp;июля 2025 года штрафы за&nbsp;отсутствие ОСАГО Напоминаем автовладельцам: с 1 июля 2025 года штрафы за отсутствие ОСАГО
22 мая, четверг
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
21 мая, среда
23:37
Корпорация Huawei выпустила свой первый ноутбук со складным дисплеем
22:43
На реке Алтын-Дара хотят построить водохранилище
22:00
Чудаки парковки. Водитель оставил авто на въезде на подземную стоянку
21:40
В Узбекистан вернули более 13 тысяч килограммов субпродуктов КРС
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 22 мая: осадки не ожидаются