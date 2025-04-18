Уровни владения госязыком утвердили в Кыргызстане

Принято постановление кабинета министров «Об установлении уровней владения государственным языком государственными гражданскими служащими, муниципальными служащими, сотрудниками предприятий, учреждений и организаций государственной и муниципальной форм собственности».

Постановлением установлены уровни и сроки владения государственным языком, необходимые для исполнения должностных обязанностей государственными и муниципальными служащими:

с 2025 года не ниже среднего уровня (B1),

с 2027-го — не ниже уровня выше среднего (В2).

Для должностных лиц и сотрудников предприятий, учреждений и организаций государственной и муниципальной форм собственности, не относящихся к категории вышеуказанных лиц, в том числе для педагогических и научных работников организаций образования и медицинских работников учреждений здравоохранения, устанавливаются следующие сроки и уровни:

с 2026 года — не ниже среднего уровня (B1),

с 2028-го — не ниже уровня выше среднего (В2).

Это не касается лиц, которые не являются гражданами Кыргызской Республики.

Для представителей этнических меньшинств, постоянно проживающих в КР и являющихся ее гражданами, устанавливаются сроки:

с 2026 года — не ниже базового уровня (А2),

с 2028-го — не ниже среднего уровня (В1).

Для должностных лиц и работников, чьи обязанности связаны с управлением подразделениями, планированием и координацией работы, консультированием, выступлениями перед публикой и подготовкой официальных письменных документов, работодатель вправе устанавливать более высокие требования к знанию государственного языка.

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Согласно постановлению, руководители государственных и органов местного самоуправления, а также работодатели на предприятиях, в учреждениях и организациях государственной и муниципальной формы собственности обязаны обеспечить обучение работников государственному языку на необходимом уровне.

В течение 2025 года отсутствие у сотрудников сертификата о знании госязыка на уровне, установленном постановлением, не может являться основанием для признания их не соответствующими занимаемой должности или основанием для понижения их в должности.

Расходы, связанные с реализацией настоящего постановления, осуществляются в пределах средств, предусмотренных соответствующими государственными и органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями, а также за счет иных источников финансирования, не запрещенных законодательством КР.

Документ подписан 18 апреля и вступает в силу через 10 дней.