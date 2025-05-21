Новые требования к госязыку вызвали полемику в Жогорку Кенеше

На заседании Жогорку Кенеша законопроект, предусматривающий внесение изменений в законодательные акты по вопросам применения государственного языка, вызвал полемику среди депутатского корпуса.

Некоторые нардепы отметили, что пакет изменений нужно принять без обсуждения, другие не согласились с этим.

Спикер Нурланбек Тургунбек уулу подчеркнул, что кыргызский язык оказался в плачевном состоянии из-за того, что говорили «страна многонациональная».

«Мы должны жестко требовать со всех знания госязыка. Мы пришли к такому ужасному состоянию из-за популизма, желания набрать очки и пытаясь понравиться другим. Если гражданин живет и работает в Кыргызстане, пусть знает госязык. Пусть говорит на нем. Не нужно подхалимничать. Этот законопроект мы должны единогласно поддержать, если нужно ужесточить требования. Почему другие народы требуют, чтобы знали язык с детского сада, а мы пытаемся понравиться другим?» — сказал торага.

Депутат Надира Нарматова отметила, что со дня обретения независимости кыргызский язык страдает. Причина – наличие официального и государственного языков.

«Не только наша страна многонациональная, но и другие. Но язык народа, который образует государственность, должен быть основным. Кыргызы изучают корейский, русский, английский, китайский и уезжают при необходимости. Если мы не создадим потребность в языке, то ничего не будет реализовано. То, что мы собираемся выделить средства и просить выучить наш язык, будет унижением для нас. Знание госязыка — уважение кыргызского народа и страны. Это не деление», — заявила нардеп и призвала также поддержать законопроект.

При этом народный избранник Бактыбек Сыдыков призвал коллег не быть лжепатриотами. Он отметил, что дети большинства чиновников говорят только на русском и обучение в вузах также проходит на официальном языке.

«Я окончил школу 35 лет назад, и я виноват в том, что я не знаю кыргызский? Но сейчас дети учатся в Англии, Америке и в чем их вина? Давайте системно подходить. Говорить, что дети не перейдут в следующий класс, если не знают языка — бред. Не будьте лжепатриотами. К кыргызскому языку ни у кого нет претензий, но давайте структурно подходить к этому вопросу», — сказал Бактыбек Сыдыков.

Требовать знания кыргызского языка для кандидатов в депутаты в Жогорку Кенеш он считает ограничительной мерой.

Нардеп Гуля Кожокулова отметила, что она изучила все 18 пакетов законопроектов, предложенных Жогорку Кенешу, и некоторые из них явно противоречат Конституции.

«Мы создаем конфликтную ситуацию. Вопрос развития госязыка должен быть в приоритете. Но его нужно правильно преподавать. Одними запретами мы не решим проблему. Вводится штраф за нарушение закона о государственном языке. Для физлиц 5 тысяч сомов, для юрлиц — 17 тысяч сомов. Будет наказывать Нацкомиссия по госязыку и языковой политике. Идеологический орган, который должен отвечать за языковую политику, превращаем в карательный», — подчеркнула Гуля Кожокулова.

Парламентарий Балбак Тулобаев раскритиковал законопроект о госязыке, назвав его саботажем, и потребовал наказать его авторов. Он считает, что инициатива ударит по межнациональному доверию и может вызвать протесты.

«Ладно, узбек, казах, турок... А остальные? Как они станут депутатами? Они разве не народ? В Конституции говорится, что основа государства — это народ. Кыргызы — народ, а остальные нации — не народ Кыргызстана?» — возмутился он.

Согласно законопроекту, депутатом Жогорку Кенеша, председателем кабинета министров, членом кабмина, руководителем исполнительной власти, судьей, прокурором, следователем могут быть граждане, владеющие государственным языком на уровне, определенном нормативными актами кабинета министров. Это же касается служащих Нацбанка.