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Власть

И. о. министра обороны рассказал, почему был отстранен от предыдущей должности

И. о. министра обороны Руслан Мукамбетов был отстранен от должности из-за конфликта с руководством. Об этом стало известно на заседании Жогорку Кенеша.

Депутат Камила Талиева отметила, что кандидат на должность министра 12 апреля 2025 года указом президента был отстраненен от должности начальника Генерального штаба Вооруженных сил и спросила о причине.

«Тогда поступили материалы. Отстранили до окончания проверки. По итогам меня оправдали и меня назначают на должность главы Минобороны», — ответил Руслан Мукамбетов.

«Я слышала у вас был конфликт с руководством. В будущем вы должны работать с подчиненными без разногласий. Все ваши усилия должны быть направлены на защиту государства», — сказала Камила Талиева.

На заседании депутаты единогласно одобрили кандидатуру Руслана Мукамбетова на должность министра обороны.
Ссылка: https://24.kg/vlast/329834/
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