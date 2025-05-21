Парламент одобрил кандидатуру Руслана Мукамбетова на должность министра обороны

На заседании Жогорку Кенеша депутаты единогласно одобрили кандидатуру Руслана Мукамбетова на должность министра обороны.

В ходе обсуждения депутаты Исхак Масалиев, Балбак Тулобаев, Алишер Козуев, Талайбек Масабиров, Илимбек Кубанычбеков, Нилуфар Алимжанова, Таалайбек Сарыбашов обратили внимание на механизмы призыва на военную службу, решение вопросов материально-технического и имущественного характера в армии, пожелали удачи Руслану Мукамбетову на ответственной должности.

Депутат Камила Талиева обозначила, что ребята из Баткенской области желают учиться в военных образовательных учреждениях, в связи с этим предложила рассмотреть вопрос открытия военных образовательных учреждений в регионах.

Фото Жогорку Кенеша. Руслан Мукамбетов

Депутат Гулсункан Жунушалиева предложила рассмотреть вопрос открытия военно-медицинского факультета при КГМА. Депутат Надира Нарматова подняла вопросы о дедовщине в армии, добавив, что необходимо избавиться от негативных проявлений, таких как неуставные отношения между военнослужащим и ввести во всех школах начальную военную подготовку.

Напомним, 17 мая президент своим указом назначил Руслана Мукамбетова исполняющим обязанности министра обороны. Занимавший эту должность Бактыбек Бекболотов стал секретарем Совбеза.