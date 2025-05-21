Эксперимент. Дополнительные механизмы контроля за мигрантами вводят в Москве

В Государственной думе приняли закон, которым в Москве и Московской области внедряется эксперимент, предусматривающий дополнительные механизмы контроля и учета мигрантов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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По его данным, предложенной депутатами поправкой для иностранцев вводятся:

обязательная регистрация по месту нахождения;

дактилоскопия;

биометрическое фотографирование;

мониторинг геолокации абонентских устройств.

«В случае изменения мигрантами места фактического нахождения они будут обязаны проинформировать об этом МВД в течение трех рабочих дней. Эти меры не коснутся только дипломатов и граждан Беларуси.

Принятый механизм позволит, используя современные технологии, усилить контроль в миграционной сфере, а также поспособствует снижению количества правонарушений и преступлений в этой части.

В случае если эксперимент покажет свою успешность, его можно будет распространить и на другие регионы», — написал Вячеслав Володин.

Напомним, в России ранее принято 15 законов, направленных на борьбу с нелегальной миграцией. В частности, установлен механизм выдворения нелегальных мигрантов и создан реестр контролируемых лиц, которым запрещено находиться в стране.

С 5 февраля в РФ начал действовать режим высылки нелегальных мигрантов. Иностранец, в отношении которого применяется режим высылки, подлежит включению в реестр контролируемых лиц до его выдворения (депортации или самостоятельного выезда) из государства либо до урегулирования правового положения на территории России.

Мигранты, внесенные в реестр, имеют ряд ограничений. Например, им запрещено регистрировать брак или оформлять развод, они не могут устроить детей в детсады или учебные учреждения, проводить банковские операции, управлять транспортным средством, а также получать другие услуги, которые требуются каждому человеку в повседневной жизни.