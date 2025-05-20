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Власть

Ограничит право нацменьшинств избираться. Депутат о законопроекте по госязыку

Депутат Жогорку Кенеша Гуля Кожокулова считает, что законопроект, предусматривающий внесение изменений в некоторые законодательные акты по вопросам применения государственного языка, противоречит Конституции.

Она отметила, что запретами и ограничениями проблему применения кыргызского языка не решить.

«Мы должны быть интегрированы в общий процесс. Мы не живем на необитаемом острове или на другой планете. Мы все взаимосвязаны и языковое многообразие, многоязычие — это движущая сила. Вопрос касательно президента — это первое лицо. Это правильно. Депутаты же — народные избранники. И так в этом парламенте ни одного русского нет. Раньше были корейцы. У нас многонациональное государство. Когда мы говорим, что только гражданин с определенным знанием кыргызского языка сможет пройти в Жогорку Кенеш... Вы представляете как народные избранники будут приходить в парламент? Мы ограничим их», — сказала Гуля Кожокулова.

Ранее, отвечая на аналогичный вопрос, председатель Национальной комиссии по госязыку и языковой политике Мелис Мураталиев отметил, что сегодня создаются условия для изучения кыргызского языка представителям разных этносов.

«Думаю, в будущем требование знать государственный язык станет обычным явлением. Для кандидата, который нацелен прийти в одну из значимых ветвей власти, не будет проблемой выучить язык», — сказал он.

Члены комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и Регламенту Жогорку Кенеша обсуждают проект конституционного Закона «О внесении изменений в некоторые конституционные законодательные акты Кыргызской Республики по вопросам применения государственного языка» в первом чтении. 

Согласно законопроекту, депутатом Жогорку Кенеша, председателем кабинета министров, членом кабмина и руководителем иного органа исполнительной власти, судьей, прокурором, следователем могут быть граждане, владеющие государственным языком на уровне, определенном нормативными актами кабинета министров. Это же касается служащих Нацбанка.

В другом законопроекте, который параллельно рассматривается депутатами, требования о владении государственным языком на определяемом кабмином уровне, предлагается применять к депутатам местных кенешей, сотрудникам правоохранительных органов, адвокатам и нотариусам.

 
Ссылка: https://24.kg/vlast/329708/
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