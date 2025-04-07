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Общество

Адвокатов и нотариусов обяжут знать кыргызский язык. Законопроект поступил в ЖК

В Жогорку Кенеш поступил законопроект, обязывающий адвокатов, нотариусов, правоохранителей и депутатов местных кенешей владеть кыргызским языком.

В Национальной комиссии по государственному языку и языковой политике напомнили, что проект закона размещен на портале koomtalkuu.gov.kg 24 мая 2024 года и 30 июня обсуждение закрыто.

Отмечается, что в процессе обсуждения поступили предложения и замечания от ООО «Скай Мобайл» и правовой клиники «Адилет». Некоторые статьи, нормы и положения проекта доработаны согласно внесенным предложениям и замечаниям.

В соответствии с документом при размещении наружной рекламы на территории городов, айыльных аймаков и на другой территории текст рекламы должен быть согласован с исполнительным органом местного самоуправления согласно требованиям законодательства о языке и правилам орфографии.

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В соответствии со статьей 32 конституционного Закона «О государственном языке» установлен перечень лиц, которые обязаны владеть государственным языком и использовать его при исполнении своих служебных обязанностей. В перечень вошли депутаты местных кенешей, адвокаты, сотрудники правоохранительных органов, органов нацбезопасности и нотариусы.

Внесены также изменения в законы «О банках и банковской деятельности» и «О микрофинансовых организациях». Согласно поправкам, текст договора составляется на государственном языке и может быть переведен на официальный.

Кроме того, инициаторы вносят изменения в Закон «О телевидении и радиовещании», который устанавливает, что общий объем вещания на государственном языке должен быть не менее 60 процентов.

Так, нарушение или неисполнение требований законодательства о языке влечет предупреждение или наложение штрафа на физических лиц в размере 5 тысяч сомов, на юридических — 17 тысяч.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/325077/
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