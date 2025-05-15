Единый реестр правонарушений теперь в ведении МВД КР. Президент подписал указ

Садыр Жапаров подписал Указ «О вопросах ведения Единого реестра правонарушений». Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, согласно документу, в целях повышения эффективности системы госуправления исполнительной власти, оптимизации деятельности госорганов МВД определяется держателем (владельцем) Единого реестра правонарушений.

Генеральная прокуратура передает МВД функции по осуществлению деятельности по сбору, обработке и хранению сведений о зарегистрированных правонарушениях с соответствующей штатной численностью, финансовыми и материально-техническими средствами.

В ведение МВД также передается и автоматизированная информационная система «Единый реестр правонарушений» (АИС «ЕРПн»).

Кабинет министров должен в недельный срок внести на рассмотрение Жогорку Кенеша проекты нормативных правовых актов, вытекающие из указа. Ему также поручается обеспечить своевременное финансирование техобслуживания АИС «ЕРПн» в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете и в трехмесячный срок привести свои решения в соответствие с указом.