Президент освободил акима Бакай-Атинского района на фоне коррупционного скандала

Президент Садыр Жапаров подписал Указ об освобождении Алгынбая Имарова от должности главы государственной администрации — акима Бакай-Атинского района Таласской области. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Алгынбай Имаров занимал эту должность с мая 2021 года, будучи назначенным в рамках ротации глав местных государственных администраций.

Фото из интернета. Алгынбай Имаров.

Напомним, что 11 марта 2025-го Алгынбай Имаров задержан по подозрению в участии в коррупционной схеме, связанной с незаконной выдачей 163 земельных участков сельскохозяйственного назначения (орошаемая пашня) общей площадью 95,9 гектара под индивидуальное жилищное строительство. По данным ГКНБ, эти действия происходили с 2009 по 2024 год и сопровождались коррупционными схемами.

В рамках расследования задержаны также другие должностные лица, включая первого заместителя акима района, директора районного филиала Агентства по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии, а также бывшего главу айыл окмоту.