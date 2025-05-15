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Власть

Трудовым мигрантам разрешат работать по одному патенту в двух регионах РФ

Госдума в первом чтении одобрила решение о работе трудовых мигрантов в Москве и Московской области, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Речь идет о возможности работать по одному патенту в соседних областях.

иллюстративное
Фото иллюстративное

В пояснительной записке к документу отмечается, что иностранные специалисты смогут работать по одному патенту в двух регионах России. Обязательным условием такого трудоустройства будет наличие соглашения между этими субъектами.

Работодателей при этом хотят обязать подавать в территориальный орган МВД РФ по месту осуществления трудовой деятельности уведомления о том, что привлекли иностранца к работе в двух регионах одновременно.

Проект закона инициирован ранее российским правительством. Изменения предусмотрены в Закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ».

«Необходимость введения предлагаемого режима взаимного учета выдаваемых патентов на указанных территориях продиктована особенностями взаимосвязи регионов, результатами анализа правоприменительной практики и статистическими данными. Сведения миграционного учета свидетельствуют о том, что до 15 процентов иностранцев, обращающихся за оформлением патента в Московской области, состоят на миграционном учете в Москве, и около 8 процентов иностранных граждан, оформляющих патент в Москве, состоят на миграционном учете в Московской области», — следует из пояснительной записки.

Также авторы инициативы отмечают, что хозяйствующие субъекты, объекты которых расположены в двух разных регионах, сталкиваются с необходимостью оформления иностранным работникам патента в соседнем регионе либо двух патентов одновременно.
Ссылка: https://24.kg/vlast/329150/
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