Депутат предлагает упростить процедуру закупа протезно-ортопедических изделий

Депутат Дастан Бекешев предлагает упростить процедуру закупа протезно-ортопедических изделий для людей с инвалидностью. Законопроект вынесли на общественное обсуждение.

Нардеп вносит изменения в Закон «О государственных закупках».

По его словам, существующая процедура государственных закупок не всегда способна обеспечить своевременное проведение конкурса. Это приводит к проблемам с госзакупками и увеличению сроков изготовления протезно-ортопедических изделий, так как они в основном приобретаются в ближнем и в дальнем зарубежье.

Также остро стоит вопрос оплаты поставленной продукции, так как зачастую требуют 100-процентную предоплату.

В этой связи законопроектом предусматривается изменение следующей нормы:

в пункте 5 части 4 статьи 2 после слов «хозяйственными обществами» добавить слова «а также учреждениями, занимающимися изготовлением протезно-ортопедических изделий при уполномоченном государственном органе социальной защиты».

Так, закон о госзакупках не будет регулировать закупки учреждений, занимающихся изготовлением протезно-ортопедических изделий.