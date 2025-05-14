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Власть

Путин назвал придурками власти стран, которые вводят санкции против России

Владимир Путин назвал придурками власти стран, которые вводят санкции против РФ. Об этом он сказал на встрече с членами общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

Президент РФ рассказал, что к нему обращаются представители крупного иностранного бизнеса, которые хотят обсудить свое возвращение в страну, однако в данном вопросе исходить надо из национальных интересов и принимать решения прагматично.

«На меня выходит крупный бизнес, хотят вернуться. Ну ради бога, пожалуйста. Но здесь очень важно, во-первых, нам нужно посмотреть, кто как себя вел... Этого [извинений] точно недостаточно. Они сейчас наизвиняются», — сказал он.

По словам Владимира Путина, бояться санкций нельзя: «Кто начинает пугаться, тот сразу все проиграет».

Он добавил: «Надо понимать, что может происходить, и надо быть готовыми к любым действиям наших возможных будущих недоброжелателей».

Российский лидер сказал, что «они в ущерб себе же делают многие вещи». «Кажется же, что того-то и того-то не будут делать точно, потому что это им вредит. Но делают же, придурки. Ой, извините, пожалуйста», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/328939/
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