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Власть

Депутаты требуют упростить выдачу археологического заключения предпринимателям

На заседании парламентского комитета по топливно-энергетическому комплексу, недропользованию и промышленной политике депутаты потребовали у Минкультуры упростить выдачу заключения предпринимателям историко-культурной экспертизы.

Нардеп Алишер Козуев отметил, что для реконструкции старого здания, расположенного в том или ином райцентре, требуется экспертиза.

«Эту бумагу не выдают месяцами, годами, и из-за этого школы, детские сады не строятся. Зачем так усложнять? Если речь идет об объекте, построенном под горой, например, вопросов нет, пусть исследуют. Но в населенных пунктах нужно упростить процедуру выдачи заключения археологов», — сказал он.

Депутат Кундузбек Сулайманов попросил увеличить штат археологов, выдать им автомобили, чтобы они могли оперативно выезжать на места.
Ссылка: https://24.kg/vlast/328914/
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