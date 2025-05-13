Власти уделяют особое внимание строительству современных медицинских учреждений

«В последние годы в рамках наших усилий по улучшению системы здравоохранения — особое внимание уделяется строительству современных медицинских учреждений», — подчеркнул президент КР Садыр Жапаров сегодня в ходе рабочей поездки в Джалал-Абадскую область на открытии нового здания родильного отделения и детской больницы в Сузакском районе.

Глава государства констатировал, что Сузакский район с населением в 280 тысяч человек является одним из крупнейших в стране. Поэтому здесь особенно ощущалась потребность в дополнительном медицинском учреждении, которое бы предоставляло качественные услуги для матерей и детей.

«В связи с этим поступали обращения во время встреч с жителями. Родильное отделение Сузакской районной больницы, рассчитанное всего на 65 коек, испытывало нехватку мест, врачей и современного оборудования, что создавало трудности», — отметил президент.

Трехэтажное здание, в котором расположены современные родильное отделение и детская больница рассчитано на 150 коек. Для строительства объекта местные власти выделили 3 гектара земли. На возведение медицинского учреждения выделено 570 миллионов сомов.

Глава государства также напомнил, что за счет республиканского бюджета в прошлом году были построены и сданы в эксплуатацию здание областной клинической больницы на 100 коек и здание Центра по борьбе с туберкулезом на 96 коек.

«В Базар-Коргоне и Ала-Буке были построены структурные подразделения районных больниц, в городе Джалал-Абад — новая детская больница на 100 коек. В Аксы возведено здание для группы семейных врачей, в Сузаке — родильное отделение при Центре общей врачебной практики, в Чаткале — капитально отремонтировано хирургическое отделение.

В Токтогуле в рамках государственно-частного партнерства установлено оборудование для компьютерной томографии и безоперационного дробления камней в почках в урологическом отделении областной клинической больницы. По всей области построено 10 фельдшерско-акушерских пунктов и открыто 8 государственных аптек», — сказал Садыр Жапаров.

Он подчеркнул, что в этом году продолжится строительство еще ряда медицинских учреждений, в том числе зданий для группы семейных врачей № 1 в городе Джалал-Абаде, областного перинатального центра, инфекционного отделения на 40 коек при Сузакской районной больнице и других объектов.

В качестве актуальной задачи Садыр Жапаров также обозначил проведение бесплатных операций по пересадке органов, которые проводят отечественные врачи в клиниках страны.

Они проходят обучение в зарубежных странах, где медицина находится на высоком уровне. Особое внимание уделяется качеству медицинских услуг и внедрению высоких технологий.

«Уже проведено более 70 операций по пересадке почек, также успешно начались операции по пересадке печени. Таким образом, мы начали спасать жизни наших граждан, нуждающихся в сложных операциях, с помощью золотых рук наших врачей», — отметил глава государства.

Далее Садыр Жапаров осмотрел родильное отделение и Центр охраны материнства и детства, в которых имеются все необходимые условия для комфорта пациентов, а также ознакомился с установленным передовым медицинским оборудованием.

Побеседовав с коллективом, он поинтересовался их заработной платой, отметив, что в ближайшее время она будет повышена.