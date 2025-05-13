Садыр Жапаров заявил, что ипотечные дома в Сузаке построил Женишбек Токторбаев

Президент Садыр Жапаров заявил, что ипотечные дома в Сузаке построил мэр Оша Женишбек Токторбаев. Видео опубликовала пресс-служба главы государства.

Накануне Садыр Жапаров в ходе рабочей поездки в Джалал-Абадскую область посетил жилой комплекс «Асман Резиденс — 5» в селе Сузак. Он отметил, что строительство объекта велось под контролем главы ГКНБ Камчыбека Ташиева, а возведением зданий занимался Женишбек Токторбаев. Оба чиновника сопровождали главу государства во время его визита в регион.

«Где Жениш? Хотел бы поблагодарить его перед народом. Этот объект построил ваш сын Жениш. Я его отправил в Ош мэром», — сказал Садыр Жапаров.

Жилой комплекс «Асман Резиденс — 5» расположен на участке площадью 1,72 гектара. В нем построено 10 пятиэтажных блоков с 14 подъездами. Комплекс включает 240 квартир, из которых 239 распределили среди граждан, состоящих в очереди на жилье. Одна квартира реализована по принципу долевого участия.

В составе инфраструктуры предусмотрены наземная парковка, детская игровая площадка и инженерные коммуникации. Отопление осуществляется от собственной угольной котельной, водоснабжение, канализация и электроснабжение подключены к централизованным сетям через трансформаторную подстанцию, размещенную на территории комплекса.

В селе Сузак также строится жилой комплекс «Асман Резиденс — 6». Проект занимает территорию в 2,13 гектара и будет включать 11 пятиэтажных блоков (22 подъезда) с 370 квартирами. В инфраструктуре предусмотрены три детские площадки и парковка.