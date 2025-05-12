Садыру Жапарову показали новые жилые комплексы и очистные сооружения в Сузаке

Садыр Жапаров сегодня, 12 мая, в ходе рабочей поездки в Джалал-Абадскую область ознакомился с реализацией жилищной программы «Мой дом 2021–2026» в Сузакском районе. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, глава государства посетил жилой комплекс «Асман Резиденс – 5» в селе Сузак.

«Он пообщался с жильцами, ознакомился с условиями их проживания и осмотрел прилегающую инфраструктуру. Садыр Жапаров отметил, что обеспечение граждан доступным жильем — одна из приоритетных задач государства. Он подчеркнул, что правительство и впредь будет изыскивать земельные участки для строительства ипотечных домов, чтобы все нуждающиеся граждане могли получить достойные условия для жизни», — говорится в сообщении.

На участке площадью 1,72 гектара построено 10 пятиэтажных блоков с 14 подъездами. Комплекс включает 240 квартир, из которых 239 уже распределены среди граждан, состоящих в очереди на жилье. Одна квартира реализована по принципу долевого участия.

В составе инфраструктуры предусмотрены наземная парковка, детская игровая площадка и инженерные коммуникации. Отопление осуществляется от собственной угольной котельной, водоснабжение, канализация и электроснабжение подключены к централизованным сетям через трансформаторную подстанцию, размещенную на территории комплекса.

Президент также ознакомился с ходом строительства жилого комплекса «Асман Резиденс – 6», расположенного на той же улице А.Юнусова в селе Сузак. Проект занимает территорию в 2,13 гектара и будет включать 11 пятиэтажных блоков (22 подъезда) с 370 квартирами. В инфраструктуре предусмотрены три детские площадки и парковка.

Оба проекта направлены на расширение доступа населения к качественному и доступному жилью, развитие социальной инфраструктуры и повышение уровня жизни в регионе.

Затем Садыр Жапаров ознакомился с новым комплексом очистных сооружений в Сузакском районе.

Главу государства информировали, что новый объект построен на участке в 4 гектара и обладает производительностью до 2 тысяч кубических метров в сутки.

Протяженность коллектора – 6 километров. Сооружение передадут на баланс муниципального предприятия «Сузак-Тазалык», и оно будет обслуживать новые жилые комплексы домов ГИК и прилегающие к этой территории частные дома.

Сооружение позволяет повторно использовать очищенную воду. После прохождения всех этапов очистки вода может применяться в технических целях и для полива сельскохозяйственных угодий, что способствует устойчивому использованию природных ресурсов и улучшению экологической обстановки в регионе.