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Власть

В Госдуме предложили платить россиянам за доносы на мигрантов-нелегалов

В Госдуме предложили платить россиянам за доносы на мигрантов-нелегалов. Депутаты направили обращение в МВД России, в котором предложили рассмотреть возможность внедрения механизма выплат россиянам за сведения о нарушениях миграционного законодательства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Из обращения следует, что денежное вознаграждение предлагается предоставлять, например, за достоверные данные о нахождении в стране лиц без регистрации, без патента на трудовую деятельность, без действующей визы и так далее. При этом выплаты планируется направлять за каждого выявленного и подтвержденного нелегального мигранта, говорится в документе.

Также депутаты предложили увеличить размер штрафов с 2–7 тысяч рублей до 100 тысяч рублей, если в отношении иностранца принимается решение об административном выдворении. По их словам, подобная мера позволит придать санкции ощутимый характер.

Ранее ограничить доступ в российские детские сады для детей нелегальных мигрантов предложил депутат Госдумы Сергей Миронов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/328775/
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