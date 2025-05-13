Суд в Германии запретил называть Алишера Усманова владельцем яхты Dilbar. Информацию об этом ранее распространяли издания, подконтрольные крупнейшему медиахолдингу Люксембурга Mediahuis Luxembourg S.A.

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Уточняется, что Земельный суд Гамбурга признал не соответствующим действительности утверждение, что основатель холдинга USM Алишер Усманов является владельцем яхты Dilbar. Он счел утверждение о принадлежности яхты нарушающим права Алишера Усманова и запретил его распространение.

За несоблюдения запрета грозит административный штраф до 250 тысяч евро за каждый случай нарушения, а при невозможности его взыскания — административный арест на срок до шести месяцев за каждый случай и до двух лет в совокупности.

Юрист Йоахим Штайнхефель, представляющий интересы бизнесмена, заявил, что прокуратура и санкционирующие органы Евросоюза «опираются на дискредитированные и запрещенные судом материалы СМИ». По его словам, это «вызывает серьезную озабоченность по поводу процессуальных нарушений».

В феврале немецкое информагентство DPA отозвало публикацию о том, что Гульбахор Исмаилова, сестра Алишера Усманова, владеет яхтой Dilbar. ЕС использовал это утверждение в обоснование санкций против нее. В 2022 году на яхте провели обыски. В апреле немецкая газета Munchner Merkur удалила 15 статей об Алишере Усманове и якобы принадлежащем ему имуществе.