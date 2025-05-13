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Власть

Суд в Германии запретил называть Алишера Усманова владельцем яхты Dilbar

Суд в Германии запретил называть Алишера Усманова владельцем яхты Dilbar. Информацию об этом ранее распространяли издания, подконтрольные крупнейшему медиахолдингу Люксембурга Mediahuis Luxembourg S.A.

из архива
Фото из архива

Уточняется, что Земельный суд Гамбурга признал не соответствующим действительности утверждение, что основатель холдинга USM Алишер Усманов является владельцем яхты Dilbar. Он счел утверждение о принадлежности яхты нарушающим права Алишера Усманова и запретил его распространение.

За несоблюдения запрета грозит административный штраф до 250 тысяч евро за каждый случай нарушения, а при невозможности его взыскания — административный арест на срок до шести месяцев за каждый случай и до двух лет в совокупности.

Юрист Йоахим Штайнхефель, представляющий интересы бизнесмена, заявил, что прокуратура и санкционирующие органы Евросоюза «опираются на дискредитированные и запрещенные судом материалы СМИ». По его словам, это «вызывает серьезную озабоченность по поводу процессуальных нарушений».

В феврале немецкое информагентство DPA отозвало публикацию о том, что Гульбахор Исмаилова, сестра Алишера Усманова, владеет яхтой Dilbar. ЕС использовал это утверждение в обоснование санкций против нее. В 2022 году на яхте провели обыски. В апреле немецкая газета Munchner Merkur удалила 15 статей об Алишере Усманове и якобы принадлежащем ему имуществе.
Ссылка: https://24.kg/vlast/328767/
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