20:51
USD 87.45
EUR 97.39
RUB 1.06
Власть

Садыр Жапаров: В ближайшие пять лет ГИК обеспечит жильем всех нуждающихся

Садыр Жапаров сегодня в ходе рабочей поездки в Джалал-Абадскую область принял участие в церемонии передачи ключей от квартир в многоэтажном жилом комплексе «Асман Резиденс-1». Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, многоэтажный жилой комплекс построен Государственной ипотечной компанией в рамках государственной программы «Мой дом (2021-2026)» в Джалал-Абаде.

«Комплекс состоит из семи девятиэтажных блоков и включает 639 квартир. Предусмотрены 138 подземных и 50 наземных парковочных мест, а также детская площадка. Коммуникации центральные, отопление осуществляется от собственной котельной», — говорится в сообщении.

Садыр Жапаров отметил, что после завершения строительства тысячи кыргызстанцев смогут жить счастливо со своими семьями — в собственных квартирах, в уюте и тепле. Он подчеркнул, что ипотечное жилье доступно для всех слоев населения, включая социально уязвимые категории граждан.

Глава государства напомнил, что для этой категории предусмотрена специальная программа, направленная на облегчение получения жилья и улучшение условий жизни.

В рамках этой программы предоставляется возможность приобрести квартиру на льготных условиях — без первоначального взноса и на длительный срок.

Садыр Жапаров также заметил, что процесс получения государственной ипотеки полностью цифровизирован и превратился в прозрачную и доступную систему.

«Подача заявлений в очередь, оформление и рассмотрение документов осуществляются в электронном формате. Эта система предоставляет равные возможности для всех граждан и направлена на устранение коррупционных проявлений. Пусть у вас не будет сомнений и подозрений по поводу возможных злоупотреблений при получении жилья — все будет справедливо и по закону», — сказал он.

Президент добавил, что ГИК ставит перед собой задачу в течение ближайших пяти лет обеспечить жильем всех нуждающихся граждан. Это часть масштабной и долгосрочной государственной стратегии по улучшению жилищных условий и строительству современных жилых комплексов.

В рамках программы «Мой дом» в Джалал-Абадской области ведется строительство около 11 тысяч квартир, включая объекты в Джалал-Абаде, Таш-Кумыре и Сузакском районе. Уже в ближайшее время новые квартиры получат тысячи семей, включая 879 квартир, среди которых 240-квартирный комплекс «Асман Резиденс-5» в селе Сузак.

Садыр Жапаров отметил, что все объекты будут оснащены современной инфраструктурой — школами, детскими садами, медицинскими учреждениями и спортивными площадками.

В завершение мероприятия он вручил ключи от новой квартиры Жыпаргуль Момбековой — матери пятерых детей и воспитателю детского сада. Этот жест стал символом внимания государства к людям, которые преданно трудятся во благо общества и нуждаются в поддержке.

Глава государства ознакомился с инфраструктурой жилого комплекса, осмотрел квартиры, побеседовал с жильцами и поздравил их с новосельем.
Ссылка: https://24.kg/vlast/328753/
просмотров: 500
Версия для печати
Материалы по теме
Ключи от квартир 879 семьям в Джалал-Абаде вручил Садыр Жапаров
На вторичном рынке подорожал цемент. В Минэкономики рассказали почему
В ГИК подвели итоги работы за 2024 год и переизбрали совет директоров
Гражданам передадут более 870 ипотечных квартир в Джалал-Абадской области
В ЖК просят, чтобы ГИК поставила учителей и врачей в отдельную очередь
Садыр Жапаров вручил ключи от квартир 476 семьям
В Кыргызстане строят почти 62 тысячи ипотечных квартир
Более 10 тысяч семей приобрели жилье после появления ГИК
Депутат Айгул Айдарова заверяет, что получила квартиру по линии ГИК законно
Садыр Жапаров открыл новый жилой комплекс и рассказал о ценах на ипотеку
Популярные новости
Владимир Зеленский заявил, что готов к&nbsp;переговорам с&nbsp;Россией &laquo;в&nbsp;любом формате&raquo; Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с Россией «в любом формате»
Президент Азербайджана Ильхам Алиев отменил поездку в&nbsp;Москву на&nbsp;9&nbsp;Мая Президент Азербайджана Ильхам Алиев отменил поездку в Москву на 9 Мая
Дети умирают, а&nbsp;ты&nbsp;сидишь в&nbsp;кабинете! Садыр Жапаров отчитал главу Минздрава Дети умирают, а ты сидишь в кабинете! Садыр Жапаров отчитал главу Минздрава
Садыр Жапаров поручил объявить министру здравоохранения выговор Садыр Жапаров поручил объявить министру здравоохранения выговор
Бизнес
До&nbsp;сих пор переплачиваешь за&nbsp;iPhone? Вот что умеет Honor&nbsp;&mdash; и&nbsp;даже лучше! До сих пор переплачиваешь за iPhone? Вот что умеет Honor — и даже лучше!
Качественная доставка цветов: как выбрать сервис и&nbsp;не&nbsp;ошибиться? Качественная доставка цветов: как выбрать сервис и не ошибиться?
Кибербезопасность с&nbsp;О!: стартует стажировка Intern Labs&nbsp;&mdash; успей подать заявку Кибербезопасность с О!: стартует стажировка Intern Labs — успей подать заявку
НПС &laquo;Элкарт&raquo; поздравляет банкиров с&nbsp;профессиональным праздником НПС «Элкарт» поздравляет банкиров с профессиональным праздником
12 мая, понедельник
20:46
С начала года компенсации за трудовые увечья составили 39 миллионов сомов С начала года компенсации за трудовые увечья составили...
20:40
В Бишкеке мужчина избивал жену на глазах у прохожих. Его задержали
20:24
В Турции граждан с избыточным весом будут взвешивать прямо на улице. Зачем?
20:05
Инспектор ГНС незаконно оштрафовал предпринимателя. Налоговика наказали
19:53
Садыр Жапаров: В ближайшие пять лет ГИК обеспечит жильем всех нуждающихся