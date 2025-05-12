Садыр Жапаров: В ближайшие пять лет ГИК обеспечит жильем всех нуждающихся

Садыр Жапаров сегодня в ходе рабочей поездки в Джалал-Абадскую область принял участие в церемонии передачи ключей от квартир в многоэтажном жилом комплексе «Асман Резиденс-1». Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, многоэтажный жилой комплекс построен Государственной ипотечной компанией в рамках государственной программы «Мой дом (2021-2026)» в Джалал-Абаде.

«Комплекс состоит из семи девятиэтажных блоков и включает 639 квартир. Предусмотрены 138 подземных и 50 наземных парковочных мест, а также детская площадка. Коммуникации центральные, отопление осуществляется от собственной котельной», — говорится в сообщении.

Садыр Жапаров отметил, что после завершения строительства тысячи кыргызстанцев смогут жить счастливо со своими семьями — в собственных квартирах, в уюте и тепле. Он подчеркнул, что ипотечное жилье доступно для всех слоев населения, включая социально уязвимые категории граждан.

Глава государства напомнил, что для этой категории предусмотрена специальная программа, направленная на облегчение получения жилья и улучшение условий жизни.

В рамках этой программы предоставляется возможность приобрести квартиру на льготных условиях — без первоначального взноса и на длительный срок.

Садыр Жапаров также заметил, что процесс получения государственной ипотеки полностью цифровизирован и превратился в прозрачную и доступную систему.

«Подача заявлений в очередь, оформление и рассмотрение документов осуществляются в электронном формате. Эта система предоставляет равные возможности для всех граждан и направлена на устранение коррупционных проявлений. Пусть у вас не будет сомнений и подозрений по поводу возможных злоупотреблений при получении жилья — все будет справедливо и по закону», — сказал он.

Президент добавил, что ГИК ставит перед собой задачу в течение ближайших пяти лет обеспечить жильем всех нуждающихся граждан. Это часть масштабной и долгосрочной государственной стратегии по улучшению жилищных условий и строительству современных жилых комплексов.

В рамках программы «Мой дом» в Джалал-Абадской области ведется строительство около 11 тысяч квартир, включая объекты в Джалал-Абаде, Таш-Кумыре и Сузакском районе. Уже в ближайшее время новые квартиры получат тысячи семей, включая 879 квартир, среди которых 240-квартирный комплекс «Асман Резиденс-5» в селе Сузак.

Садыр Жапаров отметил, что все объекты будут оснащены современной инфраструктурой — школами, детскими садами, медицинскими учреждениями и спортивными площадками.

В завершение мероприятия он вручил ключи от новой квартиры Жыпаргуль Момбековой — матери пятерых детей и воспитателю детского сада. Этот жест стал символом внимания государства к людям, которые преданно трудятся во благо общества и нуждаются в поддержке.

Глава государства ознакомился с инфраструктурой жилого комплекса, осмотрел квартиры, побеседовал с жильцами и поздравил их с новосельем.