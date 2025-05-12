В мэрии Бишкека рассказали, когда будет решен вопрос пастбищ в рамках АТР

Все вопросы с пастбищами будут пересмотрены после того, как будет готов Генплан столицы. Об этом на заседании сессии Бишкекского горкенеша сообщил вице-мэр столицы Мирланбек Байгончоков.

По его словам, мэрия занимается этим вопросом на сегодняшний день.

«В городе не должно быть пастбищ, они должны оставаться у регионов. Вот эти все земли сельхозназначения будут пересматриваться, когда будет Генплан города рассмотрен. Сейчас на нынешнем этапе мы занимаемся этим вопросом. Если у жителей города возникнут вопросы по поводу аренды пастбищ, то им необходимо обратиться в акимиаты. Там сотрудники проконсультируют», — сказал он.

Напомним, в прошлом году в Кыргызстане проведена административно-территориальная реформа. В результате площадь Бишкека увеличилась почти до 40 тысяч гектаров с 12,9 тысячи. В город вошли некоторые жилмассивы и айыльные аймаки Аламединского и Сокулукского районов Чуйской области.

В ноябре в Бишкеке и еще 32 городах, где также прошла реформа, избрали новые городские кенеши. Столичный кенеш вырос до 51 члена вместо 45.