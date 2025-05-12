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Власть

Ввести плату за сметы и дефектные ведомости предлагает Минстрой

Ввести плату за сметы и дефектные ведомости предлагает Министерство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. В ведомстве разработали соответствующий проект изменений в нормативно-правовые акты. Документ вынесен на общественное обсуждение.

Минстрой предлагает включить в реестр выполняемых работ составление смет и дефектных ведомостей, проверку сметной документации, а также разработку единичных расценок.

Стоимость этих услуг будет составлять 1 процент от общей суммы строительно-монтажных работ.

В ведомстве полагают, что это позволит урегулировать правовой статус работ, которые не считаются полноценными госуслугами, поскольку требуют участия других организаций и не поддаются стандартизации.

Какие услуги предлагают сделать платными:

  • составление сметы — включает детальные расчеты всех затрат на строительный проект: материалы, оборудование, труд, что обеспечивает прозрачность финансового планирования;
  • проверка сметы — анализ документации на соответствие нормативам и актуальным ценам, а также на наличие и устранение ошибок;
  • составление дефектной ведомости — выявление недочетов на объектах, с расчетом объемов и затрат на устранение;
  • разработка единичных расценок — установление стоимости конкретных видов работ или ресурсов на основе анализа.
Ссылка: https://24.kg/vlast/328667/
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