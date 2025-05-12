В БГК рассказали, кто живет в служебных квартирах горкенеша

«Во многих муниципальных квартирах живут квартиранты», — заявил депутат БГК Максат Алымбеков в ходе очередной сессии столичного горкенеша.

Он предложил снять вопрос с повестки дня об изменениях в постановление БГК о муниципальном жилищном фонде, порядке его предоставления определения размера оплаты и структуры оплаты за жилое помещение муниципального жилищного фонда от 31 мая 2018 года № 67.

«Необходимо тщательно изучить вопрос, создать рабочую группу из числа представителей всех фракций и мэрии и потом принять решение. Учитывая, что данный вопрос затрагивает непосредственно муниципальный жилищный фонд, есть разная информация, что во многих служебных квартирах, которые предоставлялись, сегодня живут квартиранты, многие в этих должностях не работают», — пояснил он.

Депутаты решили не рассматривать этот вопрос.