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Власть

Стало известно, за что получил строгий выговор глава МЧС: допустил дедовщину

Стало известно, за что получил строгий выговор от президента глава МЧС Бообек Ажикеев. Как сообщили в администрации главы государства, в отношении министра чрезвычайных ситуаций Бообека Ажикеева была применена мера дисциплинарной ответственности.

Основанием для данного решения послужили факты грубого нарушения уставных норм и принципов воинской дисциплины, зафиксированные в видеозаписи, которая была опубликована в социальных сетях 11 мая.

«Руководство страны последовательно проводит политику по укреплению правопорядка и дисциплины в силовых структурах, созданию надлежащих условий для прохождения военной службы, повышению ее престижа, а также воспитанию молодежи в духе патриотизма и уважения к государству.

На этом фоне особенно недопустимыми являются случаи, порочащие честь военной службы и подрывающие доверие общества. По поручению главы государства соответствующим органам необходимо обеспечить всестороннее и объективное разбирательство по данному инциденту, а виновные лица должны быть привлечены к строгой ответственности в рамках закона», — отмечается в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/328640/
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