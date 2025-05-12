Насилие над солдатами. Причастные к инциденту должностные лица уволены

После появления видеоматериалов с насилием над военнослужащими министр Бообек Ажикеев с первым заместителем Азаматом Мамбетовым выехали на место и встретились с родителями солдат. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Отмечается, что указанный инцидент произошел в феврале 2025 года в одном из воинских подразделений Министерства чрезвычайных ситуаций.

По поручению главы МЧС Бообека Ажикеева по факту было начато внутреннее расследование с участием профильных подразделений министерства.

В результате разбирательства командный состав подразделения, а также военнослужащий, причастный к инциденту, были привлечены к строгой служебной ответственности. По итогам расследования, причастные к допущенным нарушениям должностные лица были освобождены от занимаемых должностей.

11 мая после распространения ролика в соцсетях Бообек Ажикеев провел повторную оценку ситуации на месте. В ходе встречи руководство министерства провело открытый диалог с родителями, подробно разъяснив ранее предпринятые меры.

Министр подчеркнул важность незамедлительного информирования министерства, Фонда солдатских матерей и других уполномоченных органов в случае возникновения подобных ситуаций.

Подняты вопросы улучшения условий службы, в том числе обеспечения спортивным инвентарем и выделения времени для физической подготовки.

Особое внимание уделено укреплению морально-психологического климата среди личного состава.

Министерство чрезвычайных ситуаций КР заявляет, что строго осуждает любые проявления неуставных взаимоотношений и продолжит проводить политику нулевой терпимости к таким случаям.

Напомним, 11 мая Военная прокуратура также возбудила уголовное дело по факту применения насилия к военнослужащим срочной службы со стороны офицера войсковой части № 86123 МЧС.

Президент Садыр Жапаров объявил строгий выговор министру ЧС Бообеку Ажикееву. Основанием послужили факты грубого нарушения уставных норм и принципов воинской дисциплины, зафиксированные в видеозаписи, которая опубликована в социальных сетях.