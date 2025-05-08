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Власть

Садыр Жапаров поручил объявить министру здравоохранения выговор

Президент Садыр Жапаров дал министру здравоохранения Эркину Чечейбаеву два дня на устранение проблем в Республиканском диагностическом центре. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Садыр Жапаров внепланово посетил медучреждение. Поводом для визита стали тревожные сигналы о критическом состоянии дел в Диагностическом центре, где в настоящее время проводится гуманитарная программа по детской кардиохирургии с участием зарубежных специалистов.

Президента проинформировали, что 24 ребенка с тяжелыми патологиями сердца ожидают оперативного вмешательства. За последние дни зафиксировано три смерти.

Приглашенные специалисты сообщили, что в центре отсутствуют необходимые условия для оказания квалифицированной медицинской помощи.

Диагностика проводится на одном устаревшем аппарате УЗИ, который не обеспечивает точных данных. Нет полноценного стерилизационного зала — инструменты доставляют в другое медучреждение на автомобиле, подвергая пациентов риску заражения. Некоторые дети поступают на операцию с уже развившейся инфекцией.

Садыр Жапаров выразил крайнюю степень возмущения и резко раскритиковал Эркина Чечейбаева за халатность и недопустимую безответственность.

«Министр должен в первую очередь обеспечить необходимые условия в медицинском учреждении. Он должен здесь быть днем и ночью, пока не будет решена каждая проблема. Даю для этого ровно два дня», — отметил глава государства и поручил объявить Эркину Чечейбаеву выговор.
Ссылка: https://24.kg/vlast/328449/
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