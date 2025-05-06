Фридриха Мерца все-таки избрали канцлером Германии

Бундестаг одобрил его кандидатуру со второй попытки. За проголосовали 325 депутатов при необходимых 316. Кандидат от Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) станет десятым канцлером в истории ФРГ. Ему предстоит возглавить коалиционное правительство с Социал-демократической партией Германии (СДПГ). Об этом пишет DW.

В первом туре голосования сегодня утром Фридриху Мерцу не удалось получить абсолютное большинство — он набрал лишь 310 голосов. Это был первый подобный случай в истории ФРГ. Кто именно из депутатов от ХДС/ХСС и СДПГ не поддержал Мерца, неизвестно, поскольку голосование было тайным. У партий 328 из 630 мест в парламенте.

И сегодня же в президентском дворце Бельвю в центре Берлина прошла короткая церемония, на которой Франк-Вальтер Штайнмайер торжественно назначил Фридриха Мерца новым канцлером и вручил ему официальную грамоту.

Фото DW. Фридрих Мерц избран канцлером Германии. Его поздравил экс-канцлер Олаф Шольц

Ранее в бундестаге Мерц согласился занять должность главы правительства. После этого его поздравили экс-канцлер Олаф Шольц, а также лидеры парламентских фракций и другие депутаты.