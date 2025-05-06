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Власть

Фридрих Мерц не набрал нужного количества голосов для избрания канцлером ФРГ

Лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц не смог получить необходимое большинство голосов в первом туре голосования за кандидатуру канцлера Германии, передает The Insider.

Фридрих Мерц получил 310 голосов за и 307 — против при требуемом абсолютном большинстве в 316 голосов.

Согласно регламенту, бундестаг может провести дополнительные туры голосования в течение следующих 14 дней. Победа возможна только при достижении 316 голосов. Если за это время ни один кандидат не получит абсолютного большинства, на третьем этапе будет достаточно простого большинства.

После досрочных выборов в феврале 2025 года, на которых консервативный блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза занял первое место, Фридриха Мерца называли главным претендентом на пост канцлера.

Euronews отмечает, что неудача Фридриха Мерца стала первым случаем в истории федеративной республики, когда будущий канцлер не смог набрать большинства голосов в первом туре. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/328313/
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