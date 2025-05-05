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Власть

Президент Мальдив провел самую длинную пресс-конференцию в мире — 15 часов

Президент Мальдив провел самую длинную пресс-конференцию в мире и побил предыдущие рекорды Зеленского и Лукашенко. Об этом сообщает The Daily Guardian.

Malay Mail
Фото Malay Mail . Президент Мальдив провел самую длинную пресс-конференцию в мире - 15 часов

46-летний Мохамед Муиззу провел пресс-конференцию, которая длилась почти 15 часов, сообщил его офис. Он приурочил ее ко Всемирному дню свободы прессы. Глава островного государства начал свой марафон по общению с прессой 2 мая в 10.00 по местному времени и закончил около полуночи в тот же день. Президент Мальдив отвечал на вопросы журналистов 14 часов и 54 минуты «с короткими перерывами на молитвы». Офис главы страны назвал это мировым рекордом.

В октябре 2019 года Национальное агентство рекордов Украины заявляло, что 14-часовая пресс-конференция президента Владимира Зеленского побила предыдущий рекорд белорусского правителя Александра Лукашенко, который составлял порядка семи часов.

Интересно, что предшественник Мохамеда Муиззу, экс-президент Мохамед Нашид, отметился другим достижением, проведя в 2009 году первое в истории подводное заседание кабинета министров в аквалангах. Это было сделано для привлечения внимания к угрозе повышения уровня моря, которое может затопить Мальдивы, состоящие из 1 тысячи 192 разбросанных по экватору миниатюрных островов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/328253/
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