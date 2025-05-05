09:32
USD 87.45
EUR 99.46
RUB 1.07
Власть

Владимир Путин рассказал, что постоянно думает о преемнике

Президент РФ Владимир Путин в телеинтервью рассказал, что постоянно думает о преемнике. На гостелеканале «Россия» вышел документальный фильм «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».

«Шансы сделать что-то по-серьезному вряд ли будут у человека, за которым не стоит доверие народа. Это принципиальный абсолютно вопрос. Поэтому когда я думаю об этом (о преемнике. — прим. ред), а я думаю об этом постоянно, конечно, я думаю о том, что должен появиться человек, а лучше несколько, который смог бы добиться этого доверия со стороны граждан страны», — сказал лидер страны.

Владимир Путин также в очередной раз высказался о конфликте с Украиной. По его словам, Россия не планировала специально начинать боевые действия и долгое время пыталась разрешить ситуацию в Донбассе дипломатическим путем. Однако западные страны, несмотря на предупреждения, озвученные еще на Мюнхенской конференции, не предприняли достаточных усилий для деэскалации, что в итоге привело к «трагическому развитию событий».

«Вместо выполнения Минских соглашений Запад использовал эту паузу для масштабного перевооружения Украины», — сказал Владимир Путин.

Он добавил, что открытый конфликт в 2014 году был невозможен — Россия тогда не была готова к прямому противостоянию с коллективным Западом.
Ссылка: https://24.kg/vlast/328247/
просмотров: 433
Версия для печати
Материалы по теме
Трамп заявил, что, «возможно, Владимир Путин не хочет останавливать войну»
В Кремле рассказали о подготовке встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом
Встреча Трампа и Путина может состояться в середине мая
Встреча Владимира Путина и Стива Уиткоффа: комментарий Кремля и Белого дома
Спецпосланник президента США встретится сегодня с Владимиром Путиным
Актер Джуд Лоу появился в образе Владимира Путина на съемках кинофильма в Риге
Телефонный разговор Путина и Трампа продлился больше двух часов
Прекращение огня. Дональд Трамп отреагировал на заявления Владимира Путина
Прекращение огня возможно, но... О каких нюансах сказал президент России
Президент России Владимир Путин посетил Курскую область, надев военную форму
Популярные новости
МИД Узбекистана вызвал посла&nbsp;РФ в&nbsp;связи с&nbsp;нарушениями прав трудовых мигрантов МИД Узбекистана вызвал посла РФ в связи с нарушениями прав трудовых мигрантов
США представили Украине 22&nbsp;конкретных условия для завершения конфликта&nbsp;&mdash; Келлог США представили Украине 22 конкретных условия для завершения конфликта — Келлог
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;28&nbsp;апреля&nbsp;&mdash; 2&nbsp;мая Кыргызстан: кадровые перестановки за 28 апреля — 2 мая
Владимир Зеленский отверг предложение Кремля о&nbsp;трехдневном перемирии на&nbsp;9&nbsp;Мая Владимир Зеленский отверг предложение Кремля о трехдневном перемирии на 9 Мая
Бизнес
Отдых с&nbsp;кешбэком: до&nbsp;5&nbsp;процентов на&nbsp;развлечения с&nbsp;Bakai Bank Отдых с кешбэком: до 5 процентов на развлечения с Bakai Bank
НПС &laquo;Элкарт&raquo; поздравляет всех граждан с&nbsp;предстоящими майскими праздниками! НПС «Элкарт» поздравляет всех граждан с предстоящими майскими праздниками!
&laquo;Капитал Банк&raquo;: прозрачная работа и&nbsp;поддержка экономики&nbsp;КР «Капитал Банк»: прозрачная работа и поддержка экономики КР
Швейцарская безупречность, отечественная натуральность. Секрет идеального сыра Швейцарская безупречность, отечественная натуральность. Секрет идеального сыра
5 мая, понедельник
09:30
Добро пожаловать в Teams. Сегодня Skype завершает свою работу Добро пожаловать в Teams. Сегодня Skype завершает свою...
09:15
Главе кабмина показали ход строительства оздоровительного комплекса «Каркыра»
09:06
Президент поздравил кыргызстанцев с Днем Конституции
09:00
Температурные рекорды. Самым теплым в Бишкеке было 5 мая 1986 года
08:53
Владимир Путин рассказал, что постоянно думает о преемнике
4 мая, воскресенье
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 5 мая: без осадков
19:00
Афиша Бишкека на неделю: выставки, праздничные концерты и премьера спектакля