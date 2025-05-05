Владимир Путин рассказал, что постоянно думает о преемнике

Президент РФ Владимир Путин в телеинтервью рассказал, что постоянно думает о преемнике. На гостелеканале «Россия» вышел документальный фильм «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».

«Шансы сделать что-то по-серьезному вряд ли будут у человека, за которым не стоит доверие народа. Это принципиальный абсолютно вопрос. Поэтому когда я думаю об этом (о преемнике. — прим. ред), а я думаю об этом постоянно, конечно, я думаю о том, что должен появиться человек, а лучше несколько, который смог бы добиться этого доверия со стороны граждан страны», — сказал лидер страны.

Владимир Путин также в очередной раз высказался о конфликте с Украиной. По его словам, Россия не планировала специально начинать боевые действия и долгое время пыталась разрешить ситуацию в Донбассе дипломатическим путем. Однако западные страны, несмотря на предупреждения, озвученные еще на Мюнхенской конференции, не предприняли достаточных усилий для деэскалации, что в итоге привело к «трагическому развитию событий».

«Вместо выполнения Минских соглашений Запад использовал эту паузу для масштабного перевооружения Украины», — сказал Владимир Путин.

Он добавил, что открытый конфликт в 2014 году был невозможен — Россия тогда не была готова к прямому противостоянию с коллективным Западом.