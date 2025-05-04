В Кыргызстане интерес к криптовалюте с каждым годом растет, а блокчейн-технологии и цифровые активы, ранее понятные лишь специалистам, сегодня становятся основой новой финансовой системы. Об этом на первом заседании Национального совета по развитию виртуальных активов и блокчейн технологий в Чолпон-Ате заявил президент страны.

Фото пресс-службы президента

Садыр Жапаров отметил, что совет образован в целях ведения единой государственной политики в сфере виртуальных активов и блокчейн-технологий для их применения в государственном управлении и в ключевых секторах страны. Он также напомнил, что в 2022 году принят Закон «О виртуальных активах», который заложил правовую базу для выпуска, хранения и обращения виртуальных активов.

По его словам, процессы цифровизации усиливаются в различных отраслях. Эти изменения открывают новые возможности и требуют от государства четких и понятных решений.

Работа совета будет сосредоточена в том числе на вопросах повышения финансовой грамотности и продвижения образовательных программ, кибербезопасности и защиты пользователей от кибермошенничества, а также внедрения блокчейн-технологий в систему государственного управления.

В состав совета были включены новые члены — основатель крупнейшей криптовалютной биржи в мире Binance Чанпэн Чжао и региональный руководитель Binance по Центральной и Восточной Европе, Центральной Азии и Африке Кирилл Хомяков.

Чанпэн Чжао выразил готовность поделиться лучшими практиками по внедрению блокчейн-технологий и криптовалюты, которая станет валютой будущего и частью глобального резерва.

Кирилл Хомяков рассказал, что Binance прорабатывает с Кыргызстаном вопрос запуска ряда цифровых инициатив, в том числе по повышению цифровой грамотности среди населения и продвижению образовательных программ.

Замглавы кабмина и председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев акцентировал, что развитие виртуальных активов — это не только вопрос экономики, но и стратегической безопасности. Это делает вопрос кибербезопасности как никогда актуальным, который требует неотложных и скоординированных действий.

В качестве приоритетных направлений директор Национального агентства по инвестициям Фархат Иминов обозначил создание цифрового сома на базе блокчейн, крипторезерва и выпуск стейблкоина в перспективе.

В Чолпон-Ате также подписан меморандум о взаимопонимании между Национальным агентством по инвестициям при президенте КР и Binance.