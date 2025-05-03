Совет по развитию сферы виртуальных активов и блокчейна создан президентом

Национальный совет по развитию сферы виртуальных активов и блокчейн-технологий создан при президенте Кыргызстана. Садыр Жапаров подписал соответствующий указ.

Согласно документу, в целях выработки и проведения единой государственной политики в сфере виртуальных активов и блокчейн-технологий, стимулирования инновационных проектов и привлечения инвестиций с учетом национальных интересов и международных стандартов постановляется образовать Национальный совет по развитию сферы виртуальных активов и блокчейн-технологий при главе государства с основными задачами координации и ведения деятельности по вопросам:

определения основных направлений государственной политики в сфере развития виртуальных активов и блокчейн-технологий;

улучшения инвестиционного климата в республике в сфере виртуальных активов и блокчейн-технологий;

совершенствования нормативной правовой базы КР, регулирующей виртуальные активы и блокчейн-технологии;

содействия иностранным компаниям в развитии сферы виртуальных активов и блокчейн-технологий в стране;

интеграции экономики КР в мировые экономические процессы;

стратегии привлечения иностранных инвестиций в экономику КР;

реализации инновационных программ и проектов КР в сфере развития виртуальных активов и блокчейн-технологий.

Руководителем секретариата совета является директор Национального агентства по инвестициям.