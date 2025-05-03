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Власть

Совет по развитию сферы виртуальных активов и блокчейна создан президентом

Национальный совет по развитию сферы виртуальных активов и блокчейн-технологий создан при президенте Кыргызстана. Садыр Жапаров подписал соответствующий указ.

Согласно документу, в целях выработки и проведения единой государственной политики в сфере виртуальных активов и блокчейн-технологий, стимулирования инновационных проектов и привлечения инвестиций с учетом национальных интересов и международных стандартов постановляется образовать Национальный совет по развитию сферы виртуальных активов и блокчейн-технологий при главе государства с основными задачами координации и ведения деятельности по вопросам:

  • определения основных направлений государственной политики в сфере развития виртуальных активов и блокчейн-технологий;
  • улучшения инвестиционного климата в республике в сфере виртуальных активов и блокчейн-технологий;
  • совершенствования нормативной правовой базы КР, регулирующей виртуальные активы и блокчейн-технологии;
  • содействия иностранным компаниям в развитии сферы виртуальных активов и блокчейн-технологий в стране;
  • интеграции экономики КР в мировые экономические процессы;
  • стратегии привлечения иностранных инвестиций в экономику КР;
  • реализации инновационных программ и проектов КР в сфере развития виртуальных активов и блокчейн-технологий.

Руководителем секретариата совета является директор Национального агентства по инвестициям.
Ссылка: https://24.kg/vlast/328202/
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