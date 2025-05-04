МИД Узбекистана вызвал посла РФ в связи с нарушениями прав трудовых мигрантов. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства страны.

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Уточняется, что заместитель министра иностранных дел Узбекистана Бобур Усманов провел встречу с послом России Олегом Мальгиновым, в ходе которой выразил обеспокоенность в связи с нарушениями прав трудовых мигрантов из Узбекистана в РФ.

«В ходе переговоров узбекская сторона акцентировала внимание российской стороны на участившихся сообщениях о нарушениях прав и случаях жесткого обращения с трудовыми мигрантами из Узбекистана в РФ», — говорится в сообщении.

Бобур Усманов подчеркнул, что такие случаи являются нарушением прав и свобод граждан Узбекистана, которые, находясь в другой стране, должны быть защищены ее законодательством.

«Озвучен призыв тщательно изучить поднятый вопрос и довести обеспокоенность узбекской стороны до соответствующих компетентных органов Российской Федерации», — добавили в пресс-службе.

Во время встречи стороны также обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, включая подготовку совместных мероприятий на высшем и высоком уровнях. Отдельное внимание было уделено консульско-правовому сотрудничеству и вопросам трудовой миграции.

В МИД РУз отметили, что регулярные консультации между внешнеполитическими ведомствами способствуют защите прав граждан, совершенствованию миграционной политики, а также упрощению разрешительных процедур и внедрению языковой и профессиональной подготовки будущих трудовых мигрантов.

По итогам встречи достигнута договоренность о продолжении тесного сотрудничества по обеспечению прав и свобод граждан обеих стран.

Напомним, в апреле президент РФ Владимир Путин продлил срок, в течение которого иностранные граждане и лица без гражданства, находящиеся на территории страны без легального статуса, должны урегулировать свое пребывание или покинуть Россию. Новый срок продлен до 10 сентября 2025 года.

Ранее МИД Кыргызстана также вызывал посла России в связи с массовым задержанием трудовых мигрантов из КР.