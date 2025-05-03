Закон «О статусе депутата Жогорку Кенеша» хотят изменить

Изменения в Закон «О статусе депутата Жогорку Кенеша», инициированные нардепом Медербеком Алиевым, вынесены на общественное обсуждение.

Целью предлагаемого законопроекта является устранение пробелов и двояких толкований в действующем законодательстве относительно права депутата ЖК получать вознаграждение за педагогическую, научную и творческую деятельность.

Инициатор поправок отмечает, что в действующем законодательстве понятия «научная», «педагогическая» и «творческая» деятельность четко не раскрыты, что создает риски для возникновения различных трактовок, в том числе неправомерное лишение мандата.

В связи с этим законопроект устанавливает, что нардеп вправе получать заработную плату, авторское вознаграждение, гонорары, премии и иную оплату педагогической, научной и творческой деятельности.

Уточняется, что педагогическая и научная деятельность включает преподавание, проведение лекций, семинаров, тренингов и научных исследований. Творческая деятельность включает создание и реализацию произведений литературы, искусства, культуры и иных объектов интеллектуальной собственности, участие в медийных проектах и других публичных мероприятиях.