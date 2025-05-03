Казахстан запретил въезд в страну четырем депутатам Государственной думы России. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на источник в правительстве республики.

Уточняется, что въезд запрещен четырем действующим депутатам Госдумы РФ и одному бывшему российскому парламентарию.

По данным издания, причиной стало публичное распространение этими лицами оскорбительных и враждебных высказываний в адрес РК и ее руководства.

В черный список попали вице-спикер Госдумы Петр Толстой, первый заместитель председателя комитета по международным делам Вячеслав Никонов, депутаты от партии «Единая Россия» Евгений Федоров и Константин Затулин, а также глава Россотрудничества Евгений Примаков.

Петр Толстой ранее заявлял, что после Украины «следующей проблемой» для РФ может стать Казахстан. Он также назвал Алматы «городом Верным, построенным русскими», и обвинял РК в попытке «выдумать собственную историю», чтобы отмежеваться от России.

Вячеслав Никонов, выступая на федеральном телевидении, заявил, что «Казахстана просто не существовало», охарактеризовав территорию современного государства как «подарок РФ и СССР».

Евгений Федоров поддержал высказывания Никонова и заявил, что Россия якобы имеет право потребовать от РК вернуть территории.

В конце апреля во въезде в Казахстан отказано также политологу Андрею Грозину. Об этом он узнал на паспортном контроле в Астане, куда прибыл для участия в конференции. Официальную причину отказа ему не озвучили.