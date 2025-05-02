Президент США Дональд Трамп объявил 8 мая в США Днем Победы во Второй мировой войне. Об этом он написал в своей соцсети Thruth Social.

Глава Белого дома заявил, что Соединенные Штаты сделали «несравнимо больше» вклада в победу в Первой и Второй мировых войнах, чем другие страны. Дональд Трамп также объявил новые праздники — дни Победы — 11 ноября и 8 мая для двух войн соответственно.

«Многие наши союзники и друзья празднуют 8 мая как День Победы, но мы сделали больше, чем любая другая страна в достижении победного результата во Второй мировой войне. Я переименовываю 8 мая в День Победы во Второй мировой войне, а 11 ноября — в День Победы в Первой мировой войне. Мы выиграли обе войны, никто не был близок к нам по силе, храбрости и военному блеску, но мы никогда ничего не празднуем — это потому, что у нас больше нет лидеров, которые знают, как это делать! Мы снова начнем праздновать наши победы», — написал он.