19:39
USD 87.45
EUR 99.46
RUB 1.07
Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Госдеп обвинил Россию за участие военных Северной Кореи в боях в Курской области

Госдеп обвинил Россию в нарушении резолюций Совета безопасности ООН в связи с участием северокорейских военных в боевых действиях в Курской области. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Госдепартамента США Тэмми Брюс.

По ее словам, третьи страны, такие как Северная Корея, продлили войну между РФ и Украиной и несут ответственность за это.

«Мы по-прежнему обеспокоены прямым участием Северной Кореи в войне», — сказала Тэмми Брюс.

Она добавила, что Россия нарушила резолюции Совета безопасности ООН № 1718, 1874 и 2270, которые запрещают предоставление или получение военной подготовки либо помощи КНДР или от нее.

«Военное развертывание Северной Кореи в РФ и любая поддержка, оказываемая Российской Федерацией КНДР в ответ, должны прекратиться», — заметила представитель Госдепа.

Напомним, ранее Кремль и Пхеньян впервые публично признали участие северокорейских военнослужащих в боях в Курском регионе.
Ссылка: https://24.kg/vlast/328002/
просмотров: 752
Версия для печати
Материалы по теме
Северная Корея впервые признала участие своих военных в операции под Курском
Владимир Путин заявил о полном освобождении Курской области от ВСУ
Госдеп США уведомил конгресс о роспуске USAID
Вопрос санкционной политики США обсудили посол КР и представитель Госдепа
Президент России Владимир Путин посетил Курскую область, надев военную форму
США официально отменили 83 процента программ USAID
Армения и США подписали хартию о стратегическом партнерстве
США приостанавливают стратегическое партнерство с Грузией: акции продолжаются
Госдеп США обеспокоен принятием в КР закона об «иностранных представителях»
Госдеп США обеспокоен действиями правительства КР против независимых СМИ
Популярные новости
Владимир Зеленский готов отказаться от&nbsp;притязаний на&nbsp;Крым, заявил Дональд Трамп Владимир Зеленский готов отказаться от притязаний на Крым, заявил Дональд Трамп
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;21-25 апреля Кыргызстан: кадровые перестановки за 21-25 апреля
В&nbsp;Ватикане Трамп и&nbsp;Зеленский встретились впервые после ссоры и&nbsp;переговорили В Ватикане Трамп и Зеленский встретились впервые после ссоры и переговорили
Отечественные мастера сшили жилетки для первых лиц Кыргызстана Отечественные мастера сшили жилетки для первых лиц Кыргызстана
Бизнес
НПС &laquo;Элкарт&raquo; поздравляет всех граждан с&nbsp;предстоящими майскими праздниками! НПС «Элкарт» поздравляет всех граждан с предстоящими майскими праздниками!
&laquo;Капитал Банк&raquo;: прозрачная работа и&nbsp;поддержка экономики&nbsp;КР «Капитал Банк»: прозрачная работа и поддержка экономики КР
Швейцарская безупречность, отечественная натуральность. Секрет идеального сыра Швейцарская безупречность, отечественная натуральность. Секрет идеального сыра
Альянс ради цифрового будущего: MEGA и&nbsp;ГУ&nbsp;&laquo;Кызмат&raquo; подписали меморандум Альянс ради цифрового будущего: MEGA и ГУ «Кызмат» подписали меморандум
30 апреля, среда
19:31
В Кыргызстане утвержден правовой статус цифрового сома В Кыргызстане утвержден правовой статус цифрового сома
19:16
OpenAI отозвала обновление ChatGPT: слишком часто во всем соглашается и льстит
18:37
Кабмин утвердил новые тарифы на электроэнергию. Сколько будет платить бизнес
18:30
«Громовержцы» в Бишкеке! В «Космопарке» прошла премьера нового фильма Marvel
18:28
Вспышка кори. В Кыргызстане зарегистрировано уже более 6 тысяч случаев