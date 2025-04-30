Госдеп обвинил Россию за участие военных Северной Кореи в боях в Курской области

Госдеп обвинил Россию в нарушении резолюций Совета безопасности ООН в связи с участием северокорейских военных в боевых действиях в Курской области. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Госдепартамента США Тэмми Брюс.

По ее словам, третьи страны, такие как Северная Корея, продлили войну между РФ и Украиной и несут ответственность за это.

«Мы по-прежнему обеспокоены прямым участием Северной Кореи в войне», — сказала Тэмми Брюс.

Она добавила, что Россия нарушила резолюции Совета безопасности ООН № 1718, 1874 и 2270, которые запрещают предоставление или получение военной подготовки либо помощи КНДР или от нее.

«Военное развертывание Северной Кореи в РФ и любая поддержка, оказываемая Российской Федерацией КНДР в ответ, должны прекратиться», — заметила представитель Госдепа.

Напомним, ранее Кремль и Пхеньян впервые публично признали участие северокорейских военнослужащих в боях в Курском регионе.