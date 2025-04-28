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Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Северная Корея впервые признала участие своих военных в операции под Курском

Северная Корея впервые официально признала участие своих военных в операции под Курском. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи со ссылкой на заявление Ким Чен Ына.

Центрального телеграфного агентства Северной Кореи
Фото Центрального телеграфного агентства Северной Кореи

Отмечается, что в Пхеньяне возведут «монумент боевой славы» памяти северокорейских военных, погибших в боях за Курскую область.

Лидер КНДР считает, что участие Вооруженных сил Северной Кореи является «священной миссией для монолитного укрепления традиционной дружбы и солидарности» между КНДР и Россией. «Создавшаяся обстановка войны соответствует приведению в действие статьи 4 Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и РФ», — указано в сообщении.

В связи с освобождением Курской области Ким Чен Ын сказал, что все они [северокорейские солдаты], кто «боролся за справедливость, — герои и представители чести Родины». Он пообещал, что вскоре в Пхеньяне «возведут памятник боевым подвигам в честь геройства гордых сынов КНДР, а к могилам павших воинов возложат цветы Родины и народа, желающего их бессмертия».

Ранее глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов тоже впервые озвучил участие северокорейских солдат в боях в Курском регионе. Он заявил, что военнослужащие КНДР оказали значительную помощь в освобождении Курской области от подразделений ВСУ.
Ссылка: https://24.kg/vlast/327542/
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