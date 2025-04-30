Новый гимн Кыргызстана. К 1 октября комиссия предоставит три варианта

Жогорку Кенеш продлил работу комиссии по отбору лучшего проекта новой редакции текста и музыки государственного гимна до 1 октября этого года.

Заместитель министра культуры Союзбек Надырбеков отметил, что к этому сроку комиссия представит парламенту три отобранных варианта. По его словам, на первом этапе (до 15 июня) выберут новый текст гимна, а на втором — объявят конкурс на создание музыки к этому тексту (до 1 сентября).

По данным главы Минкультуры Мирбека Мамбеталиева, с 7 февраля по 20 марта 2025-го в комиссию поступило 703 проекта от 488 граждан. 285 проектов зарегистрированы. Однако комиссия заключила, что они не отвечают содержательным и художественным требованиям.

Напомним, идею об изменении гимна в прошлом году озвучил спикер парламента Нурланбек Тургунбек уулу, который заявил о необходимости принять новый гимн, потому что нынешний сложен в исполнении. Позже эту идею поддержал и президент.