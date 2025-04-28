Конкурс на новый гимн Кыргызстана продлят до октября

Министерство культуры просит продлить работу комиссии по отбору лучшего проекта новой редакции текста и музыки государственного гимна до 1 октября текущего года.

На заседании комитета Жогорку Кенеша по социальной политике министр культуры Мирбек Мамбеталиев сообщил, что состав комиссии из 47 человек был переутвержден, так как были те, кто по собственному желанию вышли из его состава.

Он рассказал, что с февраля по 20 марта 2025 года в комиссию поступило 703 проекта от 488 граждан. 285 проектов были зарегистрированы. Однако комиссия заключила, что все проекты не отвечали содержательным и художественным требованиям.



Министр проинформировал, что по предложению комиссии повторный конкурс будет состоять из двух этапов. На первом этапе будет отобран новый текст гимна, на втором этапе будет объявлен конкурс на создание музыкального произведения на утвержденный текст.

Депутат Аида Исатбек кызы попросила министра разработать механизм, чтобы кыргызстанцы могли принять участие в отборе гимна.

«47 человек не должны навязывать свое мнение 7 миллионам. Нужно, чтобы варианты, отобранные комиссией, дали на выбор населению», — сказала депутат.

Добавим, новый гимн должны были выбрать до 21 апреля текущего года.

Напомним, идею об изменении гимна в прошлом году озвучил спикер парламента Нурланбек Тургунбек уулу, который заявил о необходимости принять новый гимн, потому что нынешний сложен в исполнении. Позже эту идею поддержал и президент.