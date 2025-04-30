Министр ответил, сколько потрачено на разработку Цифрового кодекса

На разработку проекта Цифрового кодекса КР потратили $2,7 миллиона. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил министр цифрового развития и инновационных технологий Азамат Жамангулов.

По его словам, разработка кодекса входила в третий компонент проекта Digital CASA, финансируемого Всемирным банком. Потраченная сумма была предоставлена в качестве гранта.

При этом депутаты раскритиковали работу министерства.

«Вы говорите, что цифровизация в стране проводится хорошо. Недавно я простояла в очереди у нотариуса в Бишкеке около трех часов. Вы должны улучшить работу электронной системы «Тундук». Сходите в поликлинику. Есть граждане, которые стоят в очереди до суток. И о какой цифровизации вы говорите?!» — возмутилась Камила Талиева.

Нардеп Нилуфар Алимжанова напомнила, что в приложении «Тундук» обещали запустить усовершенствованную версию справок о наличии или отсутствии судимости.

«Но само приложение не работает давно, а если работает, справок там нет. Очень неудобно идти и получать в МВД», — сказала депутат.

Ее коллега Медер Алиев также отметил слабую работу Министерства цифрового развития и инновационных технологий.